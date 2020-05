No necesita tener un guion o un libreto profesional. Lo que sí recomiendan es que no empiece a grabar antes de tener un plan de lo que va a decir. Eso ayuda a pensar en asuntos esenciales como la ubicación, la luz, el sonido o la duración.

Ubique su teléfono móvil en una superficie para que no se mueva la grabación, fíjese que haya buena luz en el ambiente y no demasiado ruido. Si piensa en esos tres pasos, de seguro su video o videollamada será de mejor calidad.

Es un error común en las grabaciones caseras no controlar el ingreso de luz. Si se graba directamente hacia una fuente lumínica esto provocará que lo demás no se vea. Use la luz a su favor: la cámara debe apuntar a la misma dirección adonde apunta la luz.

Audio

En lo posible no registre los sonidos con el mismo celular. Consiga un micrófono o audífonos manos libres, que dan un mejor resultado de audio porque aíslan el ambiente. Otro consejo: suena básico pero es un error común cubrir el micrófono con las manos, tenga cuidado. Las grabaciones no sincronizadas (en off), como cuando usted no aparece en la cámara, pueden ser una ventaja. Un truco: “Grabar por separado el video del audio. Luego se pueden unir y dan mejores resultados”, comenta Juan David Ortiz.

Resolución

La mayoría de los celulares nuevos ofrecen la posibilidad de grabar a 4K. Tenga en cuenta que esta opción consumirá mucho espacio en su dispositivo. La calidad HD (1280x20) es suficiente para la mayoría de los casos.