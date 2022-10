La noche de este martes, 25 de octubre, las redes sociales se paralizaron. El influencer Juan David Morales, JuanDa, volvió al mundo digital tras seis meses de ausencia.

De su regreso fueron testigos más de 500.000 personas que estuvieron conectadas a su transmisión en vivo en Instagram donde, entre risas nerviosas, a su estilo, contó el motivo que lo llevó a alejarse todo este tiempo de sus seguidores.

“Llegué a una etapa en la que me sentía demasiado mal, no me bañaba, no podía salir a la calle, descuidé a mis amigos, me alejé de todo el mundo, la vida me parecía un asco, nada me hacía reír, lloraba todos los días. Yo me quería morir, yo soñaba con morirme y no era meme”, dijo JuanDa.