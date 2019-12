Que la tristeza esté en estas fiestas, pero sin quedarse

Hay quienes entonarán el 31 de diciembre, con ganas y bastante alegría, la típica canción del año viejo que se ha cantado en Colombia desde 1952, la que habla de que no hay que olvidar el año que termina porque dejó “una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra”. Habrá abrazos y será una noche llena de celebración.

Otros, en medio de ese jolgorio, llorarán y preferirán no cantar la de las “cosas buenas, cosas muy bonitas”. Más bien querrán llorar, estar solos, no tendrán ganas de la compañía ni mucho menos de festejar.

Marta Cecilia Gutiérrez, jefe de posgrados de la facultad de psicología del CES, explica que los seres humanos somos muy simbólicos y estás épocas ayudan a cerrar ciclos, especialmente la representación del cambio de año. “Es muy sano saber que termina un periodo y que empieza otro, es como darse una oportunidad en la vida para muchas cosas. Precisamente esa connotación hace que sea una época en la que podemos pensar que hubo propósitos que no se cumplieron, se actualizan esas pérdidas que se hayan tenido no solo en el año si no en el transcurso de la vida. La gente evalúa y recapitula y dice: ‘No he logrado esto, no he conseguido aquello’, y ya se acabó el año”.