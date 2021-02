Guía para padres para no hipersexualizar a sus hijos

1. “La regla de oro al decorar una mesa es que no hay reglas”, cuenta Juliana Palacios, por eso puede usar vajillas diferentes, no tiene por qué unificar.

2. Si se tiene un invitado a cenar averigüé qué le gusta. Si son los perros, qué tal servilletas con huellitas o marcar su puesto con la inicial de su nombre. Es ser creativos.

3. Las flores y las velas darán un buen toque. Si no tiene florero use los frascos de mermelada, “yo siempre los uso”, dice Beatriz Gallo.

4. “Use lo que tiene en su casa. Una pashmina que usa para envolver en el cuello puede ser un centro de mesa. Las pulseras pueden ser servilleteros”, cuenta Lina Hinestroza.