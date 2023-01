Sin embargo, ahí no terminan las declaraciones y confesiones. El príncipe Harry publicará la próxima semana su autobiografía “Spare” (“De repuesto” o sobrante”, en inglés) haciendo referencia a un momento que sucedió el día de su nacimiento, cuando su padre el rey Carlos le dijo a su esposa la princesa Diana: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho”.

Harry escribe que le dio a su hermano un vaso de agua y le dijo: “Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así”, intentando calmarlo. Sin embargo, él escribe:

“Dejó el agua, me llamó por otro nombre, luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, escribe en su autobiografía.

Publicidad

Después del empujón, el príncipe William al parecer lo provocó para que le devolviera el golpe como cuando estaban pequeños y peleaban. Sin embargo, Harry cuenta que se negó a hacerlo. Su hermano se fue y luego regresó “luciendo arrepentido y disculpándose”.

Ya con una actitud calmada soltó un comentario que terminó por sorprenderlo: “Se dio la vuelta y volvió a llamar. ‘No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto’, dijo”.

—¿Quieres decir que me atacaste?

Publicidad

—No te ataqué, Harry.