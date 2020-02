Por su salud, meta la nariz donde debe y donde no

Es inmediato: puede ser a vainilla o a pepino o de esos perfumes que uno no sabría describir de que son, sino cómo son: fuertes, dulces, como un golpe. No importa, puede ser una crema o un splash. Es tan indiferente. Entra por la nariz y se va directo a la cabeza, y duele, y desde ese momento ya la tarde no es la misma: sos vos con el dolor de cabeza y un recuerdo del olor que te abraza, que se quiere quedar, doliéndote. Los descubro a metros. A veces son los compañeros de la esquina que se echan un poco antes de salir, a veces los de atrás, y muchas solo alguien que pasa por un lado. No se requiere más, así de sensible, de rápido. Las maromas son peores en un ascensor: uno entra, alguien va perfumado, el perfume se esparce y uno solo tiene una oportunidad, no respirar hasta el piso uno. No importa si es alguien que quieres o alguien desconocido. No distingue amores. Mi crema para manos huele a nada. Los perfumes, ni por equivocación. Los champús, primero hay que probarlos. Hay días en que la vida se reduce a oler.