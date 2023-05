¿Por qué el 3 de mayo rezamos los mil “jesuses”?

¿Cómo se rezan?

Se entina la oración “Renuncia Satanás, que conmigo no contarás porque el Día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús, Jesús...”.

“Si a la hora de mi muerte el demonio me tentara, le diré que no tiene parte de mí, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces: Jesús, Jesús...”.

“Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás ni tendrás parte en mi alma, porque dije mil veces Jesús”.

Para contar los mil Jesús, sin perder la cuenta los creyentes se apoyan en una camándula o en granos de maíz y frijoles, que van sumando de diez en diez.