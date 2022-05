Más que el sentimiento

El temor y la negativa a retirarse del trabajo no solo encuentra raíces en lo desconocido y la novedosa sensación de libertad. También es importante tener en cuenta, por ejemplo, que en Colombia solo 2 de cada 10 personas mayores se jubilan, por lo que la mayoría debe seguir trabajando por obligación y en condiciones de informalidad. Es decir, jubilarse no es para todos una posibilidad.

“Buena parte de las personas que se jubilan en el país no creía que iban a llegar a ser personas viejas”, cuenta Ángela María Jaramillo de Mendoza, PhD en Estudios Sociales y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, “es decir, para esas generaciones no era usual reflexionar acerca de la vejez, lo que limitó sus posibilidades de planeación y proyección para su retiro laboral”.

En un sentido similar, la inseguridad que aparece en razón de la llegada del momento de pensionarse se debe también al bajo conocimiento del Sistema de Protección Social del país –en particular el Sistema General de Pensiones–.

Así mismo, está el hecho de que la mayoría de personas –aproximadamente el 60 %, según Jaramillo– que se pensiona lo hace con un ingreso de salario mínimo (un monto muy limitado para suplir necesidades básicas económicas como vivienda y alimentación). Finalmente, agrega la experta, está la existencia de factores como las deudas financieras que hacen que muchas personas no deseen retirarse de sus trabajos.

Es importante recordar que la actividad laboral no se reduce solo a un ingreso monetario, también tiene que ver con relaciones interpersonales, con la construcción de amistades, solidaridades, sentimientos de utilidad y pertenencia a grupos o instituciones.

“Todo esto es parte fundamental de la vida, orienta la cotidianidad, aporta al propósito y al sentido”, agrega Jaramillo y señala que en razón de esto, un bajo autoconocimiento puede ser motivo para no querer retirarse. “Esto es así porque no se tienen claros los gustos, las habilidades y competencias, no se sabe qué hacer con el tiempo ‘libre’ llegando a experimentar sentimientos de inutilidad, aislamiento y tristeza”.