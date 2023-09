Y es que el apoyo que Diego recibió de la gente fue inmenso. Una familia, por ejemplo, le llegó a escribir que fueron a pagar una misa ante el milagroso de Buga. “Yo me sentía muy bien, tan lindos, tan especiales, no los conozco, quizás no los vaya a ver nunca, pero me sentía tan especial y con una responsabilidad de pelear por muchas personas que me están aportando su energía, oraciones y buenos deseos”.

Y siguió: “El tema del pelo y parte física no es fácil. A mí a los 15 días después de la quimioterapia se me empezaron a quedar los pelitos en la mano y decía, ¡ay, carajo! Lo mismo en la cama. Cogía el espejo, me miraba y en efecto tenía unos parches. Fui a la peluquería y me puse la cero, pero de todas maneras la calvicie en los pacientes de cáncer es como el símbolo y el espejo es recordando todo el tiempo tienes cáncer”.