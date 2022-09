La historia completa

Hace cuatro años Santiago Alarcón, conocido por producciones como “El man es Germán”, “Garzón vive” y “Anónima”, recibió un mensaje por Instagram de un joven que le decía “Hola, papá. Soy tu hijo”.

Así lo precisó ayer Alarcón a través de sus redes sociales: “Luego me dijo: ‘es verdad, tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’”. Por lo inverosímil del anuncio, el actor decidió no prestarle atención, a lo que el joven, cuyo nombre es Óscar Agudelo, respondió escribiéndole a todo aquel que parecía en una foto con él.