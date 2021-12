Para replicarse los virus necesitan de la maquinaria de la célula de un ser vivo y una enzima responsable de copiar el genoma viral. En el caso de los de ARN la encargada es la ARN polimerasa, muy propensa a cometer errores que dan lugar a mutaciones (de ahí que haya tantas variantes: beta, gamma, ómicron, alpha, etc).

Ahora bien, ¿transmitirse mucho y matar poco es “conveniente” para el propio virus? Podría pensarse que sí, que al ser menos letal garantiza su permanencia pues, al no matar a su huésped (a los humanos), tiene más oportunidad de contagiar a otras personas, que son su vehículo. Contrario a esto, está por ejemplo el Ébola, que mata mucho y es un poco menos eficiente para transmitirse, por eso sería difícilmente exitoso causando una pandemia: si mata a todos sus huéspedes, no tendría dónde replicarse (o “reproducirse”).

¿Qué tan posible es esto? La nueva variante ha demostrado ser mucho más transmisible y menos virulenta que las demás, es decir, pese a que se contagia con mayor facilidad, no parece tener una incidencia significativa en el incremento de muertes y casos graves (es entre un 50 y un 70 % menos probable ser hospitalizado, según estudios hechos en Reino Unido hasta el momento).

Mutaciones como motor

Los “motores” de la evolución (en los virus y en cualquier organismo) son las mutaciones. Estas, en su gran mayoría, son perjudiciales, pero en el caso de los virus, cuando una mutación es favorable, el “mutante” tiene mayor posibilidad de dejar descendencia y pasar a las siguientes generaciones.

Con el SARS-CoV-2 se presume, por ejemplo, que el virus que inició la pandemia en Wuhan ya no circula en el mundo. Ahora lo hacen sus “descendientes”, delta y ómicron más que las demás.

¿Por qué? “En una infección hay millones y millones de partículas de virus, pero solo unas pocas tienen chance de llegar a otra persona y multiplicarse. Si esas tienen una mutación favorable, sobre ellas actuará una selección natural positiva: tendrán más oportunidad de dejar descendencia, pasar a otros individuos y diseminarse entre la población”, agrega Díaz.

Entre los cambios pueden estar el aumento o la disminución de su capacidad de adherirse a las células humanas (transmisibilidad), e incluso lograr evadir una respuesta inmune “preparada” previamente gracias a una infección natural o la vacunación.

Si las mutaciones son los motores de la evolución, la selección natural es uno de los mecanismos que la dirige. Usme explica: “Mediante ella (la selección natural) se garantiza que una variante del virus capaz de enfrentarse a las condiciones restrictivas del hospedero (por ejemplo, tener anticuerpos específicos por infección previa o vacunación) será favorecida en una proporción mayor”.

Finalmente, como un tercer factor en todo el proceso de evolución viral está la deriva genética: un fenómeno que ocurre por azar cuando la cantidad de virus disminuye drásticamente y unos pocos, nuevamente por azar, fundan la siguiente población viral.

Saber escapar

Tener inmunidad por vacunación o por infección natural hará que aquellos virus idénticos o muy parecidos (a los adquiridos en una infección previa o simulados con la vacuna) sean seleccionados negativamente y tengan menos probabilidades de replicarse. Esto porque el sistema inmune ya está preparado para atacarlos y “se las pone difícil”.

Si se trata de un virus con varias mutaciones y variantes (como ómicron) estas pueden infectar a aquellos que no están inmunizados, pero preferencialmente a quienes sí lo están.

Piénselo así: a medida que avanza la pandemia y que aumentan las coberturas en vacunación, la presencia de anticuerpos neutralizantes frente al virus original (y sus similares) aumenta haciendo que el sostenimiento de cadenas de transmisión sean más difíciles.

Ahora, los virus sí o sí explorarán ese nuevo ambiente restrictivo y “encontrarán aquellas combinaciones de mutaciones que les permitan evadir la neutralización (mutantes de escape)”, finaliza Usme.

Si hubiera una vacuna que desencadenara inmunidad esterilizante, es decir, que impidiera incluso la replicación del virus y, por ende, la infección, continúa Díaz, el chance transmitirla (y dar paso a mutaciones de escape) disminuiría mucho, sin obviar que sigue siendo posible “que después de varios años de evolución, el virus cambie tanto que pueda eludir incluso esa inmunidad”.

Por lo pronto, la vacunación todavía es la herramienta más importante para el control de la pandemia, pues sigue evitando por encima del 90 % el desarrollo de enfermedad grave y muerte.

Cualquier cosa puede pasar

Los virus y todos los seres vivos son seleccionados positivamente con base en mutaciones que favorecen su persistencia en el tiempo, que le permiten sobrevivir y seguir reproduciéndose de forma indefinida. Esto también es así entre los virus, independientemente de que causen o no más enfermedad.

Así, ¿es correcto pensar que a un virus le “conviene” no causar menos muertes como está ocurriendo con ómicron? No del todo. De hecho los virus no siempre evolucionan hacia el camino de la atenuación para “sobrevivir”.

El de la viruela, por ejemplo, circuló durante siglos y nunca se atenuó, fue eliminado mediante la vacunación, narra Díaz, “e igual pasa con el de la fiebre amarilla (se mantiene)”.