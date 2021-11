El hermano de Arcángel murió en accidente de tránsito

"Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tú voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada! (sic) Y aunque duela a un nivel inexplicable si así es tu voluntad, te repito, que la acepto papá, ahora sí creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos...!”

Luego continuó diciendo que: “Es lo único que te pido, fuerza y entendimiento, es lo que necesito mejor dicho, ya que tú, mi Dios, me has dado más de lo que merezco y muchas veces no lo valoré! Me diste una verdadera lección en esta vuelta! La más que me ha dolido para serte sincero! Pega bajo y fuerte!”