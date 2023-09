Parra, actor de series tan importantes como Escobar, el patrón del mal, La Bruja y El Comandante, expresa que la vida no tiene que ver “con esta locura frenética de estar persiguiendo cosas ni objetivos y que probablemente deberíamos dejar de luchar para aprender a vivir”.

¿Cómo nace este proyecto, cómo lo aterrizan en un monólogo?

Santiago Molano: Yo trabajo con mis talleres de desarrollo humano, de autoconocimiento, y un buen día me llamó una persona que trabaja en mi equipo y me dijo que su le podía dar una cita urgente a al señor Andrés Parra y a la media hora estábamos conversando y y en esa primera aproximación Andrés me dice que estaba buscando respuestas, estaba acelerado y ofuscado le dije, mire que si estaba pasando tan maluco se viniera a trabajar tres días conmigo.

Este tipo terminó viniendo uno de mis talleres y terminamos encontrando una cantidad de puntos en común, diría que el principal de ellos es la profunda convicción de que hay formas distintas de vivir, que hay mejores maneras de vivir

Hemos aprendido cada uno de nuestras historias y de nuestras vivencias.

Empezamos a renunciar cada vez más a esta idea de que el mundo cambie y a comprometernos cada vez más a que los únicos que tenemos que cambiar somos nosotros, y de eso queremos hablar con la gente, en un espacio de reflexión colectivo, casi que terapéutico colectivo, donde no va a haber ni un libreto ni nada escrito, ni nada distinto, a abrir el corazón”.

¿Cómo es en el teatro la dinámica de este encuentro entre ambos?

Andrés Parra: “Es una conversación de gente como normal, sin tanta decoración y sin tanto disfraz, Santiago y yo tenemos una particularidad y es que hablamos como la gente y eso a veces ayuda mucho a conectar. A estos temas le meten mucho barroco y mucha cosa rara y de nuevo, en cambio lo nuestro es una conversación sincera, desde las vivencias personales y en la que vamos a conversar con la gente, que el público pueda compartir con nosotros su drama, su vacío, su locura”.

¿Qué tan complejo es para una figura pública hablar abiertamente de estos temas?

Andrés Parra: “Hace unos dos años que para mí era importante el respeto, ser alguien, ser reconocido y toda esa mierda. Hoy no es así, ya el prestigio para mí no tiene ninguna importancia, eso hace que sea muy fácil hablar de estos temas”.

¿Qué tan importante ha sido que figuras públicas hayan comenzado a hablar de salud mental?

Santiago Molano: “Creo que ha sido muy importante, creo que cualquier persona que tenga algún tipo de reconocimiento, de influencia, tiene una responsabilidad. Yo creo que esas conversaciones honestas han ayudado a que las personas cada vez reflexionen que no importa qué carro tienes, si ya compraste avión, con cuántas mujeres te acuestas, ese tipo de cosas, sino que todos somos iguales

Sí creo que este tipo de posturas reales sirven para entender que nuestra realidad no puede ser dañada ni por la crítica ni por el juicio de los demás”.