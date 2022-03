Los alimentos también pueden interactuar con los medicamentos y por ello es muy importante seguir las recomendaciones sobre cuándo tomarlos (en ayunas, con las comidas, con agua y no leche) afirma la nutricionista María Raquel Escobar Restrepo y agrega que en relación con los medicamentos cardiovasculares hay muchas recomendaciones. Por ejemplo, aquellos para bajar el colesterol no deben mezclarse con alimentos cítricos. Quienes toman medicamentos para la presión, deben tener cuidado con los suplementos y controlar el consumo de papas, plátanos, espinacas, atún, remolacha o coles de Bruselas para evitar una hiperkalemia. Quienes toman anticoagulantes de tipo Warfarina, deben controlar la ingesta de vitamina K y por lo tanto no excederse en alimentos como la col, arándanos, las acelgas, las espinacas, el perejil, las coles de Bruselas, la coliflor, el brócoli o la lechuga romana y de hoja verde para evitar sangrados.