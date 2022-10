En la plataforma de reproducción de música Spotify existe hoy un espacio dedicado a la ciudad, llamado Casa Spotify Medallo, que tiene listas de reproducción editoriales creadas por la empresa sueca y que están “hechas en Medellín”.

Sumadas tienen más de 500 millones de seguidores; listas de “ídolos paisas” como Karol G, J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Camilo y Juanes, que acumulan más de 5 millones de seguidores; y de representantes emergentes del “nuevo sonido de Medellín” como Feid, Ryan Castro, Blessd, Nath, Sog, Yotoy el Frío, Ovy on the Drums, Kapla y Miky, Crissin, Natan y Shander, Farina, Andy Rivera, Kevin Roldán, Reykon, Sky Rompiendo, Rudeboyz, Dayme y el High, Yandar y Yostin. Por último, también hay una lista de “Hip Hop Medellín”, en la que aparecen Alcolirycoz, Granuja, Métricas Frías, Mañas Ru-fino, No Rules Clan, Crew Peligrosos y Crudo Means Raw.

Una completa celebración de lo que los usuarios de la plataforma marcan con sus preferencias como el sonido dominante de Medellín: el reguetón es el patrón y el rap la escolta. Según las cifras entregadas esta semana por Santiago Puentes, el director creativo de la compañía para América Latina, entre las 20 canciones más escuchadas en los principales mercados de habla hispana, desde México hasta Argentina, seis de ellas están directamente relacionadas con “el sonido Medallo”, bien sean porque fueron compuestas, interpretadas, producidas o grabadas en la ciudad.

Tal es el auge de la industria musical local, que esa es la razón principal por la que Spotify aterrizó en el valle para encarnarse en un espacio físico, con una agenda profesional y académica (ver Para saber más) que celebra el talento, busca nuevos ídolos y asegura que la bonanza del presente se proyecte y expanda en el futuro.

Esta Casa Spotify es la primera en el mundo y está ubicada en la Casa del Encuentro del Museo de Antioquia, en el Centro de Medellín, y propone por un mes más de 70 actividades entre talleres, paneles y presentaciones con expertos en touring para promocionar a los artistas, styling o cómo se construye una identidad visual, marketing social, metaverso, redes sociales y publishing, que hace referencia a las regalías, derechos de autor y la monetización en general.

La agenda incluye sesiones de trabajo con productores como The Rudeboyz, un dúo conformado por Chan El Genio y Kevin ADG, cerebros detrás de éxitos como “Hawaii”, de Maluma, y “Me enamoré”, de Shakira, quienes trabajarán directamente desde la casa con compositores como Vibarco, Itzza Primavera y Juan Duque.

Previa inscripción y de forma gratuita, los interesados en alguna de las especialidades de la industria musical en particular y de las industrias creativas en general pueden asistir a este espacio.

“La idea de abrir la primera casa de Spotify en Medellín surge de entender la ciudad no solo como un espacio geográfico, sino como un concepto estético. Medellín se convirtió en parte del imaginario de la música y de las industrias creativas. Se convirtió en un sonido, y la casa es una celebración de todo eso”, explicó Santiago Puentes.

La celebración abarca además al pasado de Medellín como polo discográfico de Colombia, que con disqueras como Sonolux, Discos Ondina o Discos Fuentes, o por el empuje de sus propios artistas, dio origen a esos otros “sonidos Medellín” de los tiempos previos a Internet, como la música parrandera, el chucuchucú o el punk Medallo, que dejaron su marca y fueron cantera de experiencia para que hoy el mundo digital de la plataforma Spotify ponga sus ojos aquí.

“Cuando nos dimos a la tarea de entender ese sonido Medellín nos dimos cuenta por su historia que era lógico que aquí sucediera”, dice Puentes; y por eso se convirtió en esa meca de la producción del llamado género urbano.

Sin embargo, el reguetón no es el único protagonista, pues hay espacio para el universo del hip hop, la producción de sonido y la creación de pódcast. “Uno no puede hablar del sonido de Medellín en su presente y desconocer el rap y la relación profunda que tiene el hip hop con lo que nosotros entendemos como reguetón”, señaló el experto de Spotify, quien además ve un futuro en el que cada vez se va diluir más las fronteras entre géneros.

“Si pensamos en el género que hace Maluma hoy en día, no es reguetón, no es pop. Juanes, a lo largo de su historia, ha hecho de todo. Siento que el futuro desde el punto de vista de sonido se va a desmarcar de las etiquetas”.