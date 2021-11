El sol de la vida

Basta saber que en los primeros 20 años se recibe el 80 % de la exposición solar de la vida de una persona para dimensionar lo importantes que resultan los cuidados en la infancia y la adolescencia. Una historia personal de quemaduras solares, así sea “solo” el enrojecimiento de la piel, sumado a la exposición intermitente a la luz solar en la infancia (por ejemplo en vacaciones) se consideran factores de riesgo importantes para el cáncer de piel. Y con mayor razón si se añade el uso de cámaras bronceadoras, que tienen los mismos efectos de la exposición a los rayos del sol.

Desde la subespecialidad en lunares y detección temprana del cáncer de piel, la dermatóloga Tatiana González comenta que de la misma manera como se hacen campañas de prevención del cáncer de seno, de próstata y de otras enfermedades, “deberían promoverse estrategias de prevención como la protección de los rayos solares y la autoobservación de la piel de manera rutinaria y rigurosa, al menos una vez al mes, incluyendo las palmas de las manos y las plantas de los pies, para detectar la aparición y cambios en lunares y manchas”.

La noticia que no resulta tan alentadora es que, en general, cuando las personas acuden al dermatólogo por alteraciones visibles de los lunares, ya ha pasado mucho tiempo y el melanoma se encuentra avanzado. Entre las razones para que la consulta no sea oportuna, se identifican argumentos como que el melanoma es un cáncer que no presenta síntomas, que no existe conciencia sobre la revisión rutinaria de la piel, que la consulta dermatológica se asume como un “asunto estético” de poca relevancia, y que hay zonas del cuerpo que rara vez se revisan. Esto, sumado a la dificultad de acceder a un especialista por diversas razones.