Los daños de la pólvora (hasta en el aire que respiramos)

El magíster en psicología Santiago Gualteros lo explica en tres puntos: “A los seres humanos se nos dificulta seguir instrucciones sencillas en situaciones particulares; por ejemplo, cuando nos encontramos desinhibidos por el alcohol y en esos momentos tomamos riesgos o hacemos cosas que normalmente no haríamos. Por otro lado, aparece algo que en psicología se conoce como el sesgo optimista y es que existe una probabilidad de que a los demás les suceda lo peor y a nosotros no, porque nunca vamos a evaluar el riesgo de manera real y va a ser mucho más sencillo ejecutar comportamientos complicados, peligrosos, y no vamos a medir lo que sucede. Y un tercer punto para explicarlo es la presión social: nos encontramos en un contexto en el que las personas ejecutan ciertos comportamientos y se sienten obligadas porque ven que los demás lo hacen, pese a no estar seguros de poder hacerlo. Además, tenemos las indicaciones sociales, la normativa, sabemos y conocemos los peligros de la pólvora, pero estamos presionados por el contexto social”.