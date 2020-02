El bowl la tendencia que no sorprende a las abuelas paisas

Cada quien explora

Nicolás Londoño, chef ejecutivo de 123 Wok, en Medellín, dice que este concepto ayudó a cambiar la forma de comer sushi, “a deconstruirlos”, con la idea de llegar a otros públicos, para que se acerquen a esta preparación.

Sobre las virtudes de los bowl destaca la forma sencilla y fácil de comer, además de la posibilidad de mezclar varios sabores en un mismo recipiente. “Es armar al gusto, es como ponerle el sello personal a su plato. La gente está explorando, inicialmente se pueden equivocar en la selección, pero al final encontrarán los sabores ideales a su medida”, relata.

Su recomendación es no sumar más de seis ingredientes, en especial a la hora de escoger salsas para que no se esfumen los sabores. “Lo ideal no es más de cinco o seis productos, para que ninguno pierda protagonismo”.

En este sentido, el chef Juan Diego Uribe dice que no hay límites de toppings, pero que debería haberlo. Sugiere para uno bueno dos harinas, dos proteínas y una salsa.

Resalta que estas preparaciones ofrecen variedad y le brindan al comensal una percepción visual de la comida más positiva. “Nos lleva a comer más cómodos, a revolver su alimentación de una manera más placentera”.

Por su parte, Londoño apunta que localmente estamos acostumbrados a degustar en pokes y en platos hondos. “Sin saberlo lo hacíamos desde hace varias décadas, cuando combinábamos sabores en un tazón”. Se refiere a preparaciones como las cazuelas o al mismo ajiaco.

Sobre la tendencia en la ciudad de restaurantes que ofrecen sus preparaciones cree que ya se llegó a un punto de madurez, “el mercado se está saturando y es necesario apostarle a nuevos emplatados”.

Cuando la abuela preguntaba a la hora del almuerzo si servía “junto o separado”, realmente quería saber si emplataba en forma de bowl o no. Unas matronas que se adelantaron a las tendencias orientales .