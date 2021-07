En Colombia, el informe Digital 2021 Global Overview Report publicado por We are Social y Hootsuite, reveló que el 10,3 % de las personas entre 16 y 64 años poseía un dispositivo inteligente para el hogar, una cifra estable en comparación con el 2020 que fue de 11 %.

La novedad en los próximos años ya no será si su hogar es inteligente, sino si el suyo no lo es, advierte Aníbal Cardona , CEO de High Class Technology, compañía especializada en domótica. La demanda de sistemas de automatización que controlan la iluminación, el clima, el entretenimiento, los electrodomésticos y la seguridad viene creciendo a niveles inusitados, tal como lo refleja Statista, la plataforma que reporta estadísticas sectoriales, que indicó que para 2022 este mercado generará ingresos superiores a los 53 mil millones de dólares en el mundo.

Nuevas tendencias

Tal como lo señala Cardona, la pandemia exacerbó en las personas el interés por dotar a sus casas de sistemas de este tipo, con dos tendencias muy fuertes: el do it yourself (hazlo tú mismo) y el work from home (trabaja desde casa), que han traído consigo nuevos desarrollos tecnológicos.

La primera se evidencia en la presentación de sistemas de voz integrados con todos los dispositivos del hogar: Amazon Alexa, Google Home, Josh o HomePod, desde los cuales se controla toda la domótica del hogar. Esos sistemas, aunque ya existían, han ido agregando variantes con las cuales prácticamente no hay objeto electrónico en la casa que no pueda ser manipulado desde estos.

Fruto de ese nuevo contexto y de las necesidades que viene demandando el mercado, Ana Lopera, gerente comercial de Home Tech Colombia, comenta que los fabricantes han trascendido las barreras de que si los dispositivos no eran de la misma marca no se podían integrar con los demás; ahora, todos permiten la conexión sin restricciones, aun cuando no sean de la misma familia.

Para Cardona, además, la coyuntura global ha hecho que, como complemento al entretenimiento, que acaparaba la mayor atención en la instalación de estos sistemas, se le hayan sumado dos factores claves para optar por esta opción: el bienestar y la salud, que han hecho jugar a los fabricantes con capacidad creativa y de innovación.

El CEO de High Class resalta el caso de los sistemas de iluminación que asemejan las curvas del sol, y que cambia de tonalidad de acuerdo a la hora, entregando una luz fría en el día y otra más cálida en las noches, generando una sensación de tranquilidad y sosiego. O artículos que se programan para refrescar el colchón antes de que la persona se vaya a dormir.