No obstante, hay una buena noticia reciente: la apertura de la nueva Unidad de Servicios de Secuenciación (Uni-SEQs) de la Universidad de Antioquia que a su vez abre las puertas al desarrollo de propuestas enfocadas en la solución de problemas de interés regional. Con ella, complementa el docente Gustavo Adolfo Gámez de Armas, director de esta unidad, “no será necesario enviar el material genético fuera del territorio colombiano o a otras empresas”.

Pese a la importancia que tiene la secuenciación genética, en Colombia no suele ser un procedimiento rutinario ni que se haga en cualquier laboratorio, sobre todo porque son necesarios equipos especializados, recursos y conocimiento adecuado para hacer uso de ellos.

La secuenciación genética es una práctica muy útil, no solo para descifrar el manual de instrucciones de un organismo (conocerlo en su totalidad) sino también para acceder a su historia (literalmente desde los orígenes más remotos), realizar diagnósticos precisos de enfermedades, prevenirlas e incluso tratarlas.

En Medellín hay a la fecha al menos cinco lugares en los que se realiza secuenciación masiva, pero encaminada sobre todo al desarrollo de investigación básica, diferente a la que puede realizarse ahora en la U. de A. (ver Qué sigue).

Publicidad

Todo un mundo por descubrir

Al principio hablamos de su mejor amigo y su mascota, ¿por qué? Porque no solo los organismos que causan enfermedades son importantes y merecedores de ser secuenciados genéticamente. Claro que hay criterios para el estudio de algunos, por ejemplo según su incidencia en la salud pública o para el hallazgo de nuevos conocimientos, pero el punto es que más allá del SARS-CoV-2 la secuenciación tiene todo un camino (varios incluso) por recorrer.

Wbeimar Aguilar Jiménez, del Grupo Inmunovirología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, explica que más allá del uso común con el que se asocia a día de hoy la secuenciación genética (el descubrimiento de nuevas variantes del coronavirus), “la secuenciación también permite analizar la biodiversidad (variedad y variabilidad) de distintos organismos, bien sean virus, bacterias, protistas, hongos, plantas o animales en un ecosistema determinado, organismos que podrían tener implicaciones no solo en salud pública sino también en ecología y en estudios de impacto ambiental”.

Publicidad

Para tener un ejemplo de esto último imagine que hay un gran terreno contaminado por actividades relacionadas a la extracción de hidrocarburos y usted quiere saber qué tanto se están viendo afectadas las especies que lo habitan. Para descubrirlo puede utilizar prácticas tradicionales de monitoreo (contar el número de especies en el ecosistema y el número de individuos por cada una) o recurrir a la secuenciación masiva y así caracterizar un rango amplio de grupos biológicos con un costo - beneficio más eficiente en términos económicos y temporales.

De un modo similar, la secuenciación genética puede aportar conocimiento para la industria alimentaria al identificar organismos presentes en las fuentes de alimentos, de agua o en suelos con el fin de desarrollar mejores y más efectivas prácticas de saneamiento.

En este sentido, el docente Gámez, agrega que se trata de una práctica “extremadamente valiosa” que además de todo lo mencionado permite el estudio de enfermedades genéticas (heredadas) y aporta información que puede ser usada para evaluar la efectividad de vacunas, terapias y nuevos tratamientos, “primero in silico (simulación en computadoras), luego in vitro (en laboratorio) y finalmente in vivo (entre humanos)”.