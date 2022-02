El jueves comienza la feria de aves más grande de la región. Aún hay inscripciones

Los interesados podrán encontrar más información e inscribirse a los talleres y viajes en: www.colombiabirdfair.com

Los avistamientos se realizarán en nueve destinos del Valle del Cauca, y habrá también seis talleres especializados y muestras virtuales, además de un concurso de cuentos sobre aves para jóvenes, niños y niñas.

Algunos de los conferencistas internacionales invitados son Patricia Zurita de Ecuador; directora ejecutiva de BirdLife International, la asociación de conservación de la naturaleza más grande del mundo; Judith Mirembe, de Uganda, es guía e investigadora de aves apasionada. Presidenta del Club Femenino de Observadores de Aves de Uganda; Beccy Speight, Reino Unido, directora ejecutiva de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), entre otros.