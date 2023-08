Un viaje con la “chivera” más joven de Antioquia

Algunas paradas son cortas, suspiros. Otras tardan minutos. No hay protestas, al menos en la parte delantera no se escuchan. Aprovecho la interrupción para preguntarle a Michelle cosas del oficio de conducir un carro tan grande por vías tan estrechas. En esos intervalos cuenta que el interés por los carros nació en el taller de su abuelo materno, en el que trabajó los domingos de la infancia para hacer apetecibles los descansos del colegio gracias a las compras de gaseosas o mecato. Luego, su papá —Uriel Pino— le enseñó los rudimentos de la conducción. Lo hizo de la forma antigua: soltándole un carro.

Otra parada para bajar unos bultos y unas tejas. Le pregunto a Michelle por sus planes. Dice que quiso estudiar veterinaria, pero la plata no le alcanzó. Se decantó por la enfermería. En noviembre —calcula— recibirá el diploma. ¿Y querés seguir con la enfermería o seguir acá, manejando?, le pregunto. “No sé. En la enfermería y en la escalera soy muy feliz. Ojalá pudiera hacer las dos cosas, pero la vida no es como uno quiere”, dice, repitiendo el pragmatismo que le inculcaron.

“Deleeeee, deleeee”, se desgañita el ayudante. El Azulejo reinicia la marcha. El carro pasa por filos en cuyo fondo el río se enrosca y Santa Fe es una exhalación. “Si la llanta pasa muy cerca del volao, se devuelve y se abre otro poquito, me dijo mi papá cuando me dejó llevar una carga de abono de El Pedregal al Pescador”, recuerda Michelle mientras endereza la trompa de la escalera para seguir con el ascenso.

Arranca el Azulejo, que antes se llamaba La Consentida. El cambio de nombre fue decisión del papá de Michelle. A ella le gustaba el anterior. Y sí, el nombre estaba a tono con un carro con dibujos en la carrocería y que tiene en una de las puertas delanteras la foto ampliada de Michelle a los quince años.

“Soy la mujer más joven en manejar estos carros por acá. Le manejo el carro que me ponga. Supongo que eso le da orgullo a mi papá. Creo que él pensó que aquí estaría mi hermano. Y no. Estoy yo”, dice Michelle al tomar la curva que lleva a La Tolda. Aprovecho la cercanía de la antigua compañera del colegio para preguntarle si quiere ser mamá. “Noooo, estoy muy joven. Tal vez más adelante, a los veinticinco”, responde. ¿Y cuántos años tiene?, le pregunto. “A finales de julio cumplí 20”. La ruta sigue. Al oír el motor la gente de las veredas se asoma por las ventanas de las casas o se acerca al borde de la vía. Por acá el tiempo corre distinto. Eso dice el cliché, que parece dar en el blanco.

En La Tolda el fotógrafo Carlos Velásquez le pide a Michelle bajarse para hacerle un retrato en la parte delantera del carro. Se me ocurre sumar a la fotografía al padre. ¿Y su papá? “Él está por allá”, dice ella, mientras le da de beber a Lulú, sin mucha intención de ir por él o dar detalles. Le pido a un tipo de la vereda las indicaciones. “Es el señor de allá”. Me acerco a un hombre en bermudas. Con un apretón de manos me presento y le cuento la idea de la foto junto a la hija. “Sí, espere me pongo unos pantalones”. Entra a una casa cercana y aparece a los cinco minutos. Al pasar por el carro, toca una de las llantas de El Azulejo y, a modo de saludo, le dice a Michelle: “Esa llanta está muy bajita, ¿no?”. Ya en el sitio, por fin, sonríen.

Le puede interesar: La estación San Antonio recibirá una mano de pintura callejera con este grafiti

El Azulejo continúa sin nosotros. Al saber que somos periodistas, un hombre con voz de fumador se acerca y nos propone hacer una nota sobre las cascadas que hay en la zona. “Son las más bonitas de Santa Fe. Queremos que la gente las conozca”, dice.