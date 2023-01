Iván Calderón tiene una brillante trayectoria en la música vallenata colaborando, de 1992 hasta 1998 con la agrupación de Omar Geles Los Diablitos y luego creó a Los Gigantes del Vallenato con el canto de Hebert Vargas y actualmente su hijo Daniel Calderón es la voz líder.

Asimismo se ha destacado como compositor y entre sus obras están: No podrán separarnos, grabada por Jorge Celedón, Se me salen las lágrimas, Me mata la melancolía, No he podido ser feliz y Acuérdate, grabada Los Gigantes del Vallenato, además de La última vez, éxito en la voz de Silvestre Dangond.