El tarot, signo por signo, para el 2022

Podrá vivir maravillosos encuentros amorosos en pareja y si no tiene compromiso y lo decide podrá establecer una buena relación, sincera, durable. Tiene ciertas dificultades para compartir, le encanta cambiar y salir de lo rutinario, y el deseo de innovar o cambiar se manifiesta. Como lo señala en el As de Copas actúan en usted dos fuerzas, el agua que serena y el fuego que exalta, dos fuerzas que son difíciles de parar. Si las reconoce va a lograr consonancia y podrá lograr objetivos que le apasionen y le generen serenidad.

El ritmo se acelera y su vida también y es mejor prever tiempos de descanso para no sentir el impacto de la fatiga por ambicionar reconocimientos y propósitos. Entre el inicio y el fin un vacío, donde siente que pierde el control y que puede sugerir cambios que no le atraen tanto, cerrará su año y se sentirá más acorde con sus ambiciones. Querrá abrirse a nuevos horizontes, estudiar, viajar.

Si hay apertura, el amor no tardará en tocar a su puerta o en mejorar los lazos existentes. La idea del amor y la persona ideal son diferentes a lo que siempre ha creído, un cambio importante y sorprendente. Le cuesta el compromiso y es difícil de retener a no ser compromisos ya establecidos.

El año propicia la oportunidad de encontrar el equilibrio emocional en su vida íntima y con sus relaciones, en su relación, lo que le brindará una forma de vida más serena, evitará entrar en conflictos y lo que parece complicado podrá resolverlo con fluidez. Sus cualidades son excepcionales y sus potenciales va a poderlos desarrollar aún más. Muy sensible frente al otro, podrá formar, si lo desea una pareja excepcional.

Muy importante todo el año contar con espacios de calma, serenos, donde pueda evaluar las prioridades que se traza en lo que hace. Necesita del silencio del reposo para lograrlo y si algo le aburre en su que hacer, es desde ahí donde va a lograr dar un paso más adelante hacia horizontes más creativos. Este año es importante mirar su vida y los acontecimientos desde diversos ángulos. Podrá sentir indiferencia frente a su día a día. Y adquirir la filosofía que invita a decir frente a la dificultad: esto también pasará. Y frente al gozo que brota como un manantial de agua fresca: esto también pasará. Es muy importante saberlo: para cada situación que aparece, usted tendrá la llave de la solución en sus manos. Las aspiraciones espirituales van a estar presentes siempre, ese será su espacio de bienestar. No aspire a tener papeles protagónicos. Que sean otros que desgasten la energía en esos logros que no le van a interesar. Va a contar con nuevas energías que le van ayudar al presente. Hay algo seguro: usted no va a actuar y pensar como en el pasado, ¡qué importa! Lo van a sentir aislado, aparte, y no va a convencer a los demás de actuar sobre los acontecimientos con coraje y determinación.

Va a aceptar y asumir sus responsabilidades, las nuevas, las que le llegan. Y dará la impresión de haberlo hecho toda la vida. Ahí podrá dar lo mejor, va a aportar innovaciones y realizarse. Eso de combinar la pasión con la actividad profesional es un sueño que podrá concretar.

Sagitario - Del 23 de noviembre al 21 de diciembre