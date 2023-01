El francés identificado como Anthony Loffredo, de 33 años, reconocido por hacerse una serie de modificaciones en el cuerpo y el rostro para parecer un alien, estuvo en un famoso pódcast local llamado Club 113 . Allí habló sobre algunas de las dificultades que ha tenido por su aspecto físico y confesó no poder conseguir trabajo.

“ Había vivido toda mi vida aquí en Europa y quería cambiar un poquito ”, expresó ‘el hombre alien’ en español. En medio de la grabación de pódcast en vivo, los entrevistadores le preguntaron si no se le había quedado un poco de acento mexicano pegado y este respondió: “ a huevo que sí ”.

Entre las modificaciones que el hombre alien se ha hecho, está quitarse las orejas, una en la boca, en la que se hizo un corte de labios, además dijo también en un futuro querer hacerse una intervención en la pierna, algo así como una amputación para usar una prótesis.

“Hay gente que cuando me ve, llora, grita, corre”, después el hombre alíen confesó que pese a ser famoso en redes, no podía encontrar trabajo por la carga que tenía su aspecto físico.

Publicidad

Loffredo también expresó que su familia no sabía que se había convertido en alien, porque era “alguien que nadie podía entender, mi familia no lo sabe. Hace un año que no veo mi mamá, ella sabe de mí, pero nunca hablo con ella sobre esto”, expresó el hombre alien.