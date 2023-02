La plataforma de contenido en ‘streaming’ acabó con la posibilidad de compartir cuenta entre usuarios no convivientes en el mismo hogar a principios de febrero. En este sentido, implementó medidas como la asignación de una ubicación principal para la cuenta y la posibilidad de crear subcuentas para los usuarios ajenos al hogar por 5,99 euros adicionales al precio de la suscripción.

De esta forma, a través de esta estafa ‘smishing’ los ciberdelincuentes consiguen que los usuarios introduzcan sus datos en la página falsa y roban las credenciales de acceso a la cuenta de la plataforma de contenido en ‘streaming’. La OCU ha recordado que este tipo de ataques ya se realizaban con anterioridad, sin embargo, ante la confusión ocasionada con el fin de las cuentas compartidas, se ha registrado un incremento en este tipo de estafas.

Para comprobar si se trata de una estafa de este estilo, Netflix también dispone de información aclaratoria en su página de ayuda. En este sentido, la plataforma deja claro que en ningún caso pedirán a través de un SMS o correo electrónico información sobre los números de tarjetas bancarias, datos de la cuenta bancaria o contraseñas de Netflix.

Igualmente, el servicio advierte que si el mensaje de texto o correo electrónico incluye un enlace a una URL desconocida, no se debe hacer clic en él. “Si ya lo has hecho, no introduzcas ningún tipo de información en el sitio web que se ha abierto”, concluye.