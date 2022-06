Ingerir la placenta es una práctica común entre la mayoría de mamíferos no humanos. Perros, chimpancés, leones y osos suelen lamer a sus crías después del nacimiento y, de paso, comer el órgano que expulsan con ellas.

Una creencia señala que en ella hay un número importante de células madre (las que permiten que cuando un órgano sufra daño, pueda autorrepararse). Sin embargo, apunta la ginecoobstetra María Alejandra Vélez, que además de eso, “sirve también para filtrar los desechos, por eso puede tener toxinas, bacterias (ver Para saber más) y virus que no se eliminan completamente, ni siquiera con las preparaciones que recomiendan”.

¿De dónde viene esta práctica?

Las razones que suelen estar detrás del consumo de la placenta tienen que ver con la creencia de que “si lo hacen otros mamíferos, debe ser por algo”. No obstante, se cree que en esos casos la práctica respondería a que la hembra desea mantener limpio el espacio, reducir olores para evitar atraer depredadores y responder al hambre luego de no haber ingerido nada durante el parto. Los humanos no necesitan perseguir ninguno de esos objetivos.