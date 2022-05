Adicionalmente, desde 2016 Colombia está certificada como país libre de sarampión en razón de que no hay casos ni el virus está circulando. “Cuando se ha presentado la enfermedad es porque ha sido importada, es decir, no hay enfermedad autóctona”, explica el funcionario. Sin embargo, continúa, sigue habiendo riesgo de brotes teniendo en cuenta que en 2021 se presentaron casos en la región, concretamente en Brasil, Guyana y Estados Unidos.

En lo que va de este año se han presentado casos en Argentina, Brasil y Estados Unidos. El último que se registró en Colombia fue en 2020 y había sido importado. “La amenaza también existe por las fronteras abiertas, por eso, Colombia está aplicando desde abril de 2021 una tercera dosis o dosis adicional a niños entre los 2 y los 11 años”.

Finalmente, está la neumonía (causada por la bacteria neumocócica), en torno a la cual se ha registrado un repunte de serotipos no vacunales. Esto quiere decir que han sido enfermedades causadas por microorganismos que no alcanzaba a prevenir la vacuna llamada PCV10, razón por la cual se hizo el cambio (a inicios de abril) a la PCV13.

Este escenario, concluye el inmunólogo González, es un ejemplo de que una enfermedad puede volverse endémica en cualquier momento. “Yo le comento a la gente que tenemos brotes de sarampión en niños migrantes no vacunados porque, paradójicamente, teníamos un alto porcentaje de niños vacunados. Lo que sucede es que el virus sale de los niños vacunados que lo tienen en la garganta, pero no les hace daño, y llega al no vacunado, al que sí le produce enfermedad porque no está protegido”.

De ahí la importancia de lo dispuesto por la OPS: que al menos el 95 % de la población esté inmunizada. “Esto es un muy buen ejemplo de lo que significa vacunarnos —todos— para el control de una enfermedad endémica. Eso puede pasar con SARS-CoV-2, por eso hay que tener una amplia cobertura en vacunación”