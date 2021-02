Detectarlo a tiempo

El cáncer en niños es totalmente diferente al de los adultos, no solo en el tipo sino en el pronóstico y la respuesta a los tratamientos. Se sabe que hay algunas enfermedades de base en las que es más común su aparición como el síndrome de Down, el de Turner o la neurofibromatosis, sin embargo, cualquier pequeño puede desarrollar uno y lo más importante es detectarlo pronto para que haya un buen pronóstico de curación.

No obstante, el diagnóstico temprano es difícil, afirma el pediatra y neonatólogo Álvaro Jiménez Patiño, en la medida en que los síntomas son comunes y no se descubre una causa clara asociada, persisten en el tiempo y no disminuyen o desaparecen con el tratamiento. Se debe estar atento a fiebre sin causa identificada; dolor de cabeza recurrente; sangrado por las encías, hemorragias subcutáneas o morados en la piel; palidez, fatiga, anorexia persistente, malestar o disminución de la actividad sin un proceso infeccioso que lo explique.

Los ganglios inflamados, especialmente los del cuello, son comunes en los niños. Sin embargo, si permanecen por más de cuatro semanas, son de crecimiento rápido y mayores a 2,5 cm, no están asociados a una causa infecciosa y no responden a antibióticos se deben realizar estudios para descartar un cáncer.

El dolor en músculos y huesos es motivo de consulta frecuente en pediatría. Si tiene una localización difusa o multifocal, si ocurre en la noche e interrumpe el sueño, si no tiene inflamación asociada y con una intensidad inexplicable también se deben estudiar.

Además, es signo de alarma si el niño pierde las capacidades previamente adquiridas, sean motoras, de leer, escribir, concentrarse o hablar.

La mejor forma de prevenir un cáncer o detectarlo a tiempo es llevar al pequeño desde que nace a los controles, brindarle las vacunas necesarias y enseñarles a seguir estilos de vida saludables: hacer deporte, comer sano, evitar la obesidad, el alcohol, el tabaco y las sustancias psicoactivas. Esto es una inversión a futuro porque según las estadísticas, los niños que han tenido cáncer tienen mayor probabilidad de repetirlo en la adultez.