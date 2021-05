Elon Musk reveló que tiene síndrome de Asperger

¿Qué es el síndrome de Asperger?

Según la Confederación de autismo de España, se trata de un trastorno del neurodesarrollo que, sobre todo, dificulta la interacción social y la adaptación flexible a las demandas diarias. Similar al autismo, hay problemas para comunicarse socialmente pero hay lenguaje fluido y capacidad intelectual media o, incluso, superior a la media de la población.

Las personas con esta condición, continúa la Confederación, no entienden fácilmente la comunicación no verbal, como los gestos, las expresiones o el tono de la voz; les es difícil dejar de hablar o elegir temas para abordar y comprenden el significado literal de las palabras, por lo que pueden no comprenden bromas, chistes, metáforas o sarcasmos.