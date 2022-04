Por primera vez fueron analizados los efectos que tendría en el cerebro una infección leve de covid-19, es decir, que no implicó hospitalización. El hallazgo más relevante hasta ahora, publicado a inicios de este mes, tiene que ver con la reducción en el tamaño general del cerebro: entre un 0,2 % y un 2 % se adelgazaría el tejido de este órgano.

La investigación, que se llevó a cabo en Reino Unido y fue registrada en la revista Nature bajo el título SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank, estudió las imágenes cerebrales de 785 voluntarios, tomadas a través de resonancia magnética, que habían sido evaluados tres años antes con ese mismo método de diagnóstico.

Estos análisis los hicieron cuando cerca de la mitad (401) de los participantes se había infectado (naturalmente) con SARS-CoV-2 y la otra mitad no había contraído la enfermedad. De este modo, los científicos compararon los cambios que sufrió un grupo con respecto al otro en todo lo referente a estructura y función del cerebro.

Aunque los descubrimientos son emergentes (aún son necesarios más estudios, con otras metodologías y en distintas poblaciones para tener mayores certezas), dan pistas en torno a la explicación que pueden tener síntomas que algunos pacientes asocian con el long-covid o covid prolongado: sensación de “niebla mental”, fatiga, problemas de concentración y memoria incluso meses después de haber superado la infección (ver Para saber más).