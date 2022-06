Esto, explica la politóloga y magíster en Comunicación Política Angélica Beltran Pineda, es peligroso y no debería ocurrir, porque “desde una lectura estructural sí hay tendencia de violencia y de, además, no creerle a las víctimas, especialmente a las mujeres” . Mejor dicho, si ya es difícil, podría serlo más.

A Amber Heard la están señalando de acabar el #MeToo, pero no es tan sencillo. Pese a lo que pasó con ella y el juicio, hay que dejar claro que las mujeres sí son víctimas, más que los hombres, y, sobre todo, sí hay que creerles: 9.899 mujeres fueron violadas en 2021 en Colombia según un estudio presentado por la plataforma Change.org. 15.239 resultaron golpeadas por su pareja, 10.392 fueron víctimas de violencia intrapersonal y 5.620 denunciaron agresiones en su hogar.

Pero las cifras son claras y no dan pie para cuestionamientos o mentiras: las mujeres sí son las víctimas en la mayoría de los casos. Va más allá de un caso popular y televisado. Se estima que 736 millones de mujeres, casi 1 de cada 3, han sufrido violencia por parte de la pareja, violencia sexual fuera de la pareja, o ambas formas, al menos una vez en su vida (el 30 % de las mujeres de 15 años o más), según ONU Mujer. Y que casi 1 de cada 4 niñas adolescentes de entre 15 y 19 años que ha estado en una relación, (el 24 %) ha sufrido violencia física o sexual a manos de la pareja o el esposo.

Ahora que, supuestamente, se sabe la verdad y se hizo #JusticiaparaJohnnyDepp, hay un riesgo más allá del caso de esta pareja: poner en entredicho el derecho a hablar, a denunciar, a no quedarse calladas y a ser escuchadas, tenidas en cuenta y apoyadas.

Lo que dejó claro el juicio o, al menos, lo que determinó el miércoles el jurado, es que Amber Heard inventó abusos, que mostró pruebas falsas, se hizo pasar por víctima de abuso físico y sexual sin serlo y que con maldad y con intención afectó la reputación de Depp. También está claro que sí hubo abuso verbal y psicológico hacia ella y que Depp no es ningún santo. Y eso también lo decidió el jurado. Quedó muy claro que era una relación tóxica.

De los 622 feminicidios que hubo en 2021 en el país, 169 no tuvieron información pero los demás fueron, en su mayoría, hombres: 103 fueron compañeros permanentes, 34 fueron excompañeros permanentes, 9 novios, 6 hijos, 5 exnovios, 5 vecinos, 4 padrastros, 3 padres, 2 primos, 2 yernos, 1 cónyuge, 1 cuñado, 1 tío, 1 sobrino...

Para Beltran Pineda, este caso, al igual que muchos otros emblemáticos y famosos, deben ser analizados con una lectura estructural. “Debemos comprender que vivimos en un sistema económico, político y cultural en el cual los hombres son el género dominante y buscan posicionarse por diferentes mecanismos, entre ellos la violencia, para sostener ese control ”. Por eso, dice la experta, hay violencias sistemáticas sobre todo hacia las mujeres, como los feminicidios, la violencia sexual, el acoso callejero, la violencia psicológica, entre otras. Esto no quiere decir que no lo vivan los hombres, pero sí ocurre más en casos feminizados.

Depp estaba en una posición de poder. Era más exitoso, más rico, más adulto y con más experiencia que Amber y, por eso, le podía quedar más fácil violentar a Amber. Y lo hizo, no se sabe si física y sexualmente, pero sí hubo violencia doméstica hacia ella, verbal y emocional. Ella también fue victimaria.

Depp no es el santo y fue una relación tóxica

Además, hay subregistros en ambos casos y muchos hombres prefieren no denunciar porque, sobre todo en el contexto colombiano, ese mismo sistema patriarcal ha creado un estereotipo de género en el que ellos deben ser los dominantes, “y en el caso en que son víctimas, su masculinidad se ve supuestamente amenazada y por eso no acceden a reflejar su vulnerabilidad públicamente”, añade la experta.

La presunción de inocencia, por su parte, indica que “la persona que está siendo acusada no debería ser juzgada socialmente, formal y penalmente hasta que no se haya dado una investigación que determine que sí fue de esa manera”.

Para no afectar a ninguna de las partes, ni a la denunciante ni al denunciado, sería ideal seguir dos principios: el principio de buena fe y la presunción de inocencia.

Y esto representa un riesgo: no todas las mujeres tienen pruebas y muchas violencias no son visibles. Una mujer del campo, sin acceso a cámaras, ¿cómo podrá demostrar que su marido la violó? ¿Cómo podrá, esa misma mujer, entender que su marido la violó, si es su marido? A ninguna víctima se le deberían pedir pruebas, eso las revictimiza.

Hay quienes apoyan a Amber y quienes apoyan a Johnny. Quienes insultan a uno y al otro. En redes se ha dicho que, por esta razón, “no se le debe creer así como así a las mujeres”, sobre todo si no tienen pruebas.

En otras palabras, el principio de buena fe permite que a la mujer se le crea sin cuestionar nada en primera instancia para poder otorgarle el acompañamiento que requiere, para poder apoyarla, brindarle los canales para ser protegida y escuchada, aislarla, entre otros.

La presunción de inocencia, de ser aplicada, hubiera podido ayudar a Depp en este caso, porque consiste en no llamar a nadie culpable hasta que se demuestre que lo es. A él, sin pruebas y veredictos, se le tildó de abusador físico y sexual y se le realizó sanción social.

En la vida real, sin embargo, esto es más difícil y no siempre se cumple. A muchas víctimas no les creen así presenten pruebas y menos si no las hay o si ha pasado mucho tiempo desde el hecho y la denuncia y a muchos supuestos victimarios se los afecta en redes sociales, se les insulta, pega, maltrata y los llegan a echar de sus trabajos o academias.

La conclusión es que “sí se le debe creer siempre a las víctimas, no para apresurarnos en un juicio al presunto agresor, sino para que los procesos de investigación, acompañamiento, reparación a la persona víctima sobreviviente se hagan de la manera adecuada y lo más ágil posible”, reitera la experta.