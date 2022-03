Quienes están más interesados en los estudios sobre las hormigas son los agricultores, que tienen el reto de proteger sus cultivos, frente a unos insectos que se caracterizan por numerosos y resilientes. Pensar en ello es una de las tareas de Sánchez–Restrepo, que se ha dedicado sobre todo a las populares hormigas cortadoras de hojas. “Es complicado porque cuando uno habla de control, lo que uno a veces intenta es no eliminar completamente las poblaciones, sino llevarlas a un nivel muy bajo, para que no se genere muchas pérdidas económicas”, afirma.

Las hormigas son quizás de los insectos más conocidos y estudiados del mundo. Su presencia en todo el globo, tan cerca de los humanos, hace que se tenga que lidiar con ellas en diferentes escalas. Aún así, no se ha escrito lo último sobre ellas y no dejan de sorprender. Por ejemplo, de las 14.000 especies que hay, alrededor de 200 se han desplazado a lugares diferentes al de su proveniencia; es decir, son invasoras. Pero de estas, normalmente unas veinte son las que realmente generan problemas y solo cinco pueden ser peligrosas, según explica el doctor Andrés Sánchez–Restrepo, becario postdoctoral de la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas de Buenos Aires, Argentina.

Los compuestos químicos sintéticos, lo más popular, funcionan como sebo que las atrae y luego las intoxica. Estos tienen una alta efectividad, pero pueden llegar al suelo y generar contaminación, incluso, algunos ya se encuentran prohibidos en varios países. Las alternativas son estrategias ecológicas como poner plantas que a ellas les gusten; tenerles un atrapante y un repelente para dirigirlas a un espacio donde no sean peligrosas; o encontrar algún enemigo natural que pueda mantener las poblaciones a niveles muy bajos, como las moscas parasitoides que usan a las hormigas para poner sus huevos y terminan matándolas cuando nacen, tal como en la película Alien.

Erradicarlas puede ser muy difícil porque suelen hacer nidos complejos, diseminados, en terrenos muy amplios o donde es complicado encontrarlos. “Por ejemplo, la hormiga argentina suele tener nidos debajo de la piedras o en el suelo, pero en realidad son una expresión de una gran colonia y todos están conectados. Entonces, cuando encuentras un nido, lo que realmente está viendo es un bracito de una gran colonia, que en su región original pueden llegar a tener kilómetros y en algunas zonas invadidas, miles de kilómetros”, cuenta Sánchez–Restrepo, pues cuando una especie llega a un área donde no tiene enemigos naturales, sus números se disparan, como sucede con los hipopótamos en el río Magdalena.

Diversidad que estalla

Aunque no son las especies más populares, los insectos también hacen parte de la megadiversidad colombiana y su importancia no solo radica en el papel que juegan dentro de los ecosistemas, sino que pueden aportar a la vida diaria de los seres humanos. “Producen nutrientes, transportan semillas, algunas cultivan [...] Si nosotros las estudiamos, podríamos aplicar sus sistemas a nuestros cultivos o incluso generar diferentes antibióticos de uso humano, entendiendo la función de los compuestos que secretan. Así, conocer la diversidad no solo es un asunto de conservación, sino que, a través de ese conocimiento, se puede llegar a cuestiones mucho más aplicadas”, dice Sánchez–Restrepo.

En Colombia hay entre 1.000 y 1.200 especies de hormigas, lo que lo ubica como uno de los países que más especies tiene en el mundo, junto con Indonesia y Brasil. Pero Brasil duplica a Colombia en superficie e Indonesia casi la octuplica. Es un fenómeno para los científicos que en un territorio más reducido como este haya tal cantidad de sistemas y pisos térmicos.

Por supuesto, esta gran riqueza se encuentra en riesgo constante por temas como la deforestación, la minería ilegal y los incendios. Para Fernández, al igual que para muchos de sus colegas, nos estamos arriesgando a perder esa riqueza que de momento nos tiene como una potencia y que no hemos terminado de descubrir.