Seguro los ha visto en las redes sociales o en la calle, suelen ser pequeños, tiernos y aparentemente divertidos, pero los disfraces para mascotas son todo menos un entretenimiento para ellos. La ropa en general puede generar problemas físicos o psicológicos.

Este domingo es 31 de octubre, el Día de los Brujitos, y es mejor abstenerse de someter a su mascota a una situación incómoda. Estas son las razones de los expertos.

Problemas físicos

Una de las primeras explicaciones tiene que ver con el bienestar físico del animal de compañía. Por su naturaleza no necesitan un disfraz, ni ropa en general, ni van a tener un motivo para hacerlo, va en contra de su instinto, expresa María Soledad González Domínguez, médica veterinaria del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES.

Para ella, vestirlos con prendas que no necesitan puede desarrollarles problemas con las temperaturas o provocarles irritación en algunas partes del cuerpo, incluso alergias. Resalta González que “ellos se sienten muy incómodos con todas las prendas de vestir, no importa cuál sea”.

Para darse cuenta de ese malestar solo es cuestión de mirar el caminado de la mascota, el interés por deshacerse del disfraz y las ganas de permanecer acostado.

Según un informe de la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), otro problema se da cuando la vestimenta, por su diseño y tamaño le impide realizar naturalmente sus funciones fisiológicas o le dificultan hacerlo, lo que puede desencadenar en un malestar mayor. En el caso de los perros es especialmente grave si tienen dificultad para caminar.

También advierten que los materiales que se usan para la fabricación de algunos disfraces pueden ser tóxicos o lastimar a los animales si estos intentan comérselos o quitárselos a la fuerza.

Julio César Aguirre, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de Uniremington, señala que los síntomas son en últimas ansiedad, angustia y estrés. Algo que puede ocurrir, en ciertas mascotas, incluso con el collar.

Los síntomas visibles de estos males van desde desaliento, hiperactividad y en algunos casos agresividad.