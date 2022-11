Escuche al otro y su pensamiento

Recuerde que el punto de vista de su pareja es tan respetable como el suyo y tiene tanto derecho como usted de expresarlo, plantear sus diferencias y ser escuchado. Céntrese en los hechos y en las acciones, no critique, pues es distinto decir que no fue agradable una acción específica, que decir “eres insensible”, “egoísta”, etc. Finalmente, evite acudir a los errores del pasado, agrega María Paula Aguilera, psicóloga especialista en psicología clínica y autoeficacia personal de la Universidad El Bosque. “Durante una discusión no pueden abarcar todos los problemas. Esto no será efectivo y la pareja podría ponerse más a la defensiva”.

La importancia de ser propositivo

Aunque sea difícil, trate de no interpretar negativamente lo que el otro dice. No critique, acuse o humille. Piense siempre en clave de no querer afectar al otro, pues hacerlo así puede ser un predictor de separación o deterioro de las relaciones. Mejor hable de sus sentimientos y pensamientos sin acusar. De nuevo, coinciden las expertas, céntrese en el problema y en las soluciones, aceptando la propia responsabilidad en la causa y la resolución de los problemas.