Cinco mamás “famosas” recuerdan cómo viven el Día de la Madre

“Mi hijo me regaló hace muchos unas areticas, que las compró con sus ahorritos del colegio, eran como unos botoncitos colgados con un hilo, aún las conservó como uno de los tesoros, me las dio mi niño Juan Esteban, cuando tenía siete años.

¿Le tocó hacerle regalos en la escuela a la mamá?

“Claro que sí, a uno lo obligaban a hacer esas manualidades y las mías quedaban todas aplastadas, mal hecha, creo que nunca me quedó una bonita. La verdad no sé como hacía para sobrevivir cuando era niña”.

¿Cómo va a festejar?

“La verdad estoy my cansada porque he tenido mucho trabajo, así que me quiero quedar descansando en la casa, no espero nada para este día, toso relax, no tengo mamá desde hace muchos , entonces para mí es un día normal”.

Los hombres también opinan

Mike Bahía