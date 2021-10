Se trató de ondas a las que consideraron “insólitas” no solo porque no se sabe de qué fuente provienen, sino por su comportamiento inusual y a las que llamaron ASKAP J173608.2-321635, por sus coordenadas.

El universo habla, y usted lo sabe. Seguramente ha dicho que recibió señales, o que las pidió. Cuando estaba perdido o confundido miró al cielo y esperó una guía, una respuesta. El problema con estas señales del universo es que muchas no son visibles a los ojos, no son evidentes ni fáciles de descifrar. Y tampoco son las que usted cree.

Pero también hay en tierra algunas herramientas. Hay radiotelescopios, similares a los usados para las telecomunicaciones, que funcionan como antenas y es ahí donde se depositan las señales electromagnéticas que vienen en esa longitud de onda específica, explica Delgado.

Un agujero negro, por ejemplo, tiene mucha emisión, con reacciones de partículas muy energéticas para los que se requieren telescopios fuera de la Tierra “sí o sí, porque la atmósfera bloquea toda la señal por encima del ultravioleta. Si uno quiere estudiar magnetares, púlsares, agujeros negros que son muy energéticos, debe posicionar un observatorio o telescopio fuera de la atmósfera”, puntualiza García.

“Cada emisión que yo detecto de ondas electromagnéticas, sea en radio, en infrarrojo, invisible, en ultravioleta, rayos x, rayos gamma... es un proceso físico diferente y asociado a un proceso astronómico diferente”, continúa Delgado.

Entender las señales

Encontrar estas señales permite entender con más precisión cómo se comportan las ondas y los fenómenos astronómicos.

Chaparro ofrece un ejemplo: el centro de investigación de Australia que detectó la señal el mes pasado es el mismo lugar donde se inventó el Wifi hace años, en uno de esos laboratorios de instrumentación radioastronómica. “Los protocolos que utilizamos para comunicarnos por Wifi vienen de estas investigaciones. Es decir que son muchos los desarrollos que podemos usar acá en la Tierra”.

En términos instrumentales, Delgado dice que los algoritmos utilizados para precisión en la detección podrían usarse en los satélites de radio que están orbitando el planeta para mejorar las comunicaciones y la observación de objetos menores.

Además de la aplicación directa en la elaboración de instrumentos, García agrega que tener un monitoreo constante de estas señales y avanzar en sus tecnologías podría hasta salvarle la vida a la humanidad. “Sabemos que potencialmente puede caer un asteroide o meteorito y ser catastrófico. Una forma de protegernos es identificar esas señales, que no son periódicas, a tiempo”.

Delgado añade que permite entender bien todo el proceso de la formación estelar, “ porque nuestro Sol tiene proceso de evolución y es importante conocerlo”.

Interpretar las señales, sin embargo, no siempre resulta sencillo. A veces no llegan a tiempo o no dicen de dónde vienen. Aparecen así, sin avisar. “En astronomía y en radio astronomía no podemos identificar inmediatamente cuando llega una señal ni de dónde ni la distancia de la fuente, muchas veces vemos solo la dirección”, dice Chaparro.