¡Descubren un planeta gigante en el lugar menos pensado!

En el universo, que es tan grande, ¿dónde puede haber planetas? Podría creerse que en cualquier parte, pero no es así. Alrededor de estrellas muy calientes o muy grandes no era probable, hasta ahora.

Un grupo de astrónomos encontró alrededor de b Centauri, el sistema estelar doble más masivo y caliente, un planeta gigante orbitando a 100 veces la distancia de Júpiter al Sol. Ahora b Centauri es el más grande en albergar planetas encontrado hasta la fecha.

Con la ayuda de un ‘buscador de exoplanetas’ instalado en el Very Large Telescope de Chile, el equipo internacional de astrónomos vio al que está ubicado aproximadamente a 325 años luz de distancia, en la constelación de Centauro.

B Centauri, también conocido como HIP 71865 y visible a simple vista, tiene al menos seis veces la masa del Sol.

Publicidad

Hasta ahora, no se habían visto exoplanetas alrededor de una estrella más de tres veces más masiva que el Sol. De hecho, algunos miembros de la comunidad astronómica creían que no podían existir, que no era posible.