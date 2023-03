Así es vivir con falla renal crónica: la importancia de cuidar los riñones

Carlos Arturo Londoño Montoya tiene 67 años y hace 10 meses se sometió a un trasplante de riñón después de atravesar varias etapas de la enfermedad renal crónica. Su diagnóstico llegó hasta la etapa terminal, que es cuando los riñones ya no pueden suplir las necesidades del cuerpo.

Antes de ser diagnosticado ya tenía predisposiciones médicas: hipertenso y diabético. Y aunque conocía los riesgos de un daño renal, reconoce que durante el tiempo en el que no presentó síntomas no se hizo ningún control para saber la salud de estos órganos.

El primer síntoma llegó a los 56 años. La retención de líquidos causó problemas respiratorios, porque el aumento del tamaño de su cuerpo por la hinchazón le oprimía los pulmones y no podía respirar bien. Consultó en la Clínica de El Rosario y su diagnóstico fue falla renal crónica. Lo alentador era que no estaba en su etapa terminal y tras someterse durante tres meses a diálisis, los médicos nefrólogos que lo asistieron le dijeron que no necesitaba más de este procedimiento y que con una dieta específica, actividad física y medicamentos sus riñones se mantendrían estables.

Así estuvo durante seis años hasta que un día presentó un episodio de hipoglucemia. Lo llevaron al hospital y por mala suerte contrajo una bacteria hospitalaria que desencadenó una septicemia y lo dejó hospitalizado durante 15 días.

“Con esa infección hubo un mayor daño del riñón y me dijeron que la enfermedad renal crónica había avanzado a su etapa terminal, lo que significaba que el daño a los riñones no tenía reversa y las opciones eran diálisis o trasplante”, recuerda Carlos Arturo.