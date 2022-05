Aquellas relacionadas con medicamentos tienen la incidencia así: en los niños es frecuente encontrar alergias al grupo de los betalactámicos (que incluyen a las penicilinas) y a los aines o antiinflamatorios no esteroides (como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dipirona, acetaminofén).

“También tenemos alta prevalencia de condiciones en piel, sobre todo dermatitis atópica y, en menor proporción —aunque no menos importantes— alergias alimentarias”. Estas últimas en los niños, continúa, tienen que ver en su mayoría con la proteína de la leche de vaca y el huevo; y en los adultos el pescado, los mariscos, el maní y los frutos secos.

El polen, los ácaros o un alimento común –el maní, por ejemplo–, que no representan una amenaza real, a veces desencadenan una reacción de defensa inesperada que se traduce en síntomas como ojos llorosos, estornudos, picazón en la nariz, hinchazón en alguna parte del rostro y erupción cutánea.

“Desde principios del siglo pasado se conoce que las enfermedades alérgicas más comunes presentan una importante asociación familiar”, explica el alergólogo Ignacio J. Dávila González en una entrada de 2021 para la Fundación BBVA, y aunque no funciona así en la totalidad de los pacientes, se ha estimado que si uno de los progenitores es alérgico hay un 30 % de probabilidad de que el descendiente también lo sea y, si son ambos progenitores o solo la madre, hay entre un 50 y un 60 % de probabilidad.

Las alergias suelen ser multifactoriales, no tienen una única causa sino varias. No obstante, sí se ha identificado que una de las principales es la base genética, de ahí que la predominancia a nivel mundial y local sea esta.

Con respecto a los cambios de clima, en vista de que Colombia no es un territorio con estaciones (primavera, verano, invierno, etc), el tipo de rinitis que se produce al exponerse a la polinización de las plantas no existe. Aquí la predominante es conocida como “perenne” y está presente durante todo el año, registrando picos según las condiciones ambientales, por ejemplo cuando llueve mucho.

Para estos casos lo mejor es consultar con un médico profesional que establezca las medidas a tomar, bien sea evitar entrar en contacto con la fuente de la alergia o tomar medicamentos específicos para sobrellevarlas.

¿Cómo suelen tratarse?

El tratamiento de las alergias es amplio y dependerá específicamente de qué afección va a ser tratada y el órgano en el que esté localizada. “Cada una tiene un tratamiento que debe ser establecido por el alergólogo, pero hay muchas enfermedades que son compartidas con otras especialidades”, añade Ramírez. Así, el oftalmólogo está capacitado para tratar una alergia ocular, el dermatólogo una alergia en la piel, el neumólogo cuando se trata de alergias respiratorias.

Desde la alergología son manejados tratamientos más especializados. Entre los más relevantes se encuentra la Inmunoterapia Alergeno Específica que está dirigida hacia los alérgenos específicos a los cuales el paciente está sensibilizado. Los más frecuentes son los ácaros del polvo y epitelios (“caspa”) de animales como gatos, perros y caballos. Lo que se hace es entrenar al sistema inmune, de manera que cuando el individuo vuelve a entrar en contacto con ellos no genera una respuesta de defensa desproporcionada