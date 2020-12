¿Lavar los zapatos sí le sirve contra el coronavirus?

La OMS aclaró en su página web que la probabilidad de que el virus de la covid-19 se propague por los zapatos e infecte a personas es muy baja. Diana Marcela Restrepo Marín , epidemióloga y docente del CES precisa que no hay evidencia científica que sustente que el lavado de los zapatos ayuda contra el virus. A ella le preocupan incluso más los tapetes en los que la gente está pisando, “terminan contaminando más, no se lavan, es la mugre de 9 o 10 meses ahí concentrada”. Para Gabriel Leonardo Ramírez Nieto , coordinador médico de Urgencias de la Clínica CES, esos tapetes húmedos favorecen la proliferación de otro tipo de gérmenes y hongos y podrían ser contraproducentes. Ahora bien, Carlos Andrés Agudelo , médico epidemiólogo e infectólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y el Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, complementa que usar en la casa unos zapatos distintos a los que usa en la calle y dejar los del diario en la puerta es una práctica de higiene conocida en otras culturas y países, “pero es un tema que va más allá del coronavirus”.

Ducharse cuando llegue de afuera es uno de los consejos que la gente puede leer en internet, chats o grupos familiares para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Aún no existen evidencias científicas que comprueben cuánto tiempo permanece el virus viable en la piel y por esto la epidemióloga y asesora de la Seccional de Salud de Antioquia, María Angélica Maya, menciona que esto es solamente un supuesto, “pero como no sabemos cuánto tiempo vive en la piel bañarnos podría ayudarnos a prevenir”. Por su parte, Liliana Saldarriaga , bacterióloga, menciona que la limpieza es fundamental para contrarrestar la propagación del coronavirus por medio de jabón y desinfectante. Por esto, el baño podría ser una buena alternativa.

La OMS explica que las frutas y las hortalizas son esenciales para llevar una dieta saludable y que todas las personas deberían lavarlas como lo haría en cualquier circunstancia. “Antes de tocarlas, lávese las manos con agua y jabón. Después, lave las frutas y las verduras a fondo con agua potable, sobre todo si las come crudas”. Esta medida de higiene básica no tiene nada que ver con el coronavirus porque como lo indica la epidemióloga y docente del CES, es una costumbre que desde su formación le fue explicada y que promueven desde el área de la salud . “Que los alimentos deben lavarse antes de ingresar a la nevera, pero no lo hago por el coronavirus, lo hago por otras bacterias como la E. coli, por ejemplo”. Concluye Ramírez que el estar lavando bolsas y paquetes no se justifica, “la probabilidad de que alguien enfermo tosa y caiga algo en la bolsa y permanezca ahí y uno se pueda contagiar es negativa”.