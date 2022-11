Después de la situación, los jóvenes se dieron por vencidos, no pudieron asistir al show del cantante del álbum “Un verano sin ti”, pero en medio de la decepción querían dejar un soporte por escrito de lo que habían vivido, y pedir también la devolución del dinero invertido en los tiquetes de vuelo.

“El hecho es que ayer nos llegó la notificación de que el vuelo estaba retrasado. El evento empezaba a las 8:00 de la noche. Nosotros quedamos en shock. Estábamos súper nerviosos . La aerolínea lo único que nos respondió es que al avión le había caído un rayo y que no había otra solución”, contó Andrés.

“Quisimos pasar la queja por escrito de manera formal y nos entregaron el formato. Pero cuando quisimos entregarlo las chicas de Viva abandonaron el puesto para no recibir el formato, hicimos que las llamaran y ellas respondieron que no iban a firmar nada, y cortaron la línea de contacto para no recibir llamadas”, agregó Martínez.

El show de Bad Bunny no defraudó en Bogotá, pero hubo registro de desorden, personas coladas y caos vehicular, además de que el inicio del concierto se retrasó con respecto a la hora pactada. En la mañana de este lunes 21 de noviembre todavía había congestión vial en los alrededores del estadio El Campín.