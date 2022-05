“ Yo a las 6:00 de la mañana no puedo madrugar porque sufro de sueño , entonces acá estaré a las 8:00 de la mañana”, manifestó Rodríguez, quien insistió que tiene problemas de sueño y “mantengo dormido”.

Esta semana en el recinto del Concejo de Ibagué, el edil Orlando Rodríguez Morales sorprendió a más de uno por sus declaraciones en las que dijo que no podía llegar a primera hora a la plenaria porque sufre “de sueño”.

Ante la oleada de críticas, el concejal Rodríguez respondió un trino y dijo que todo se trató de un montaje: “El video es editado”. Sin embargo, es un hecho que la falta de un sueño de calidad genera trastornos que afectan las actividades laborales.

EL COLOMBIANO consultó a Luis Guillermo Duque Ramírez, PhD en Neurociencias, especialista en Medicina del Sueño y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, para preguntarle sobre estos casos.

Publicidad

Explicó que, según lo que se ha estudiado sobre medicina en el sueño en los últimos 30 años, todas las personas tienen un cronotipo, que son las distintas manifestaciones conductuales de los ritmos circadianos que se experimentan durante el día y la noche. Es decir, hay quienes prefieren madrugar y quienes eligen mejor trasnochar por su propio bienestar. Esta puede ser una situación que esté viviendo Rodríguez.

Además, comentó que el concejal puede que tenga algo que también es frecuente que se llama sueño insuficiente, sueño fraccionado o sueño interrumpido que significa que la persona se acuesta a dormir, pero durante la noche tiene muchos despertares que finalmente le impiden tener un sueño reparador.

Y ahí es donde se genera el problema porque si en la mañana tiene que trabajar y no ha dormido lo suficiente, tendrá somnolencia diurna que es el resultado de no dormir suficiente, fraccionado o por no tener una buena calidad de sueño. En ese momento es cuando se presenta bostezadera, malestar general, dificultad para concentrarse o tendencia a quedarse dormido.

Publicidad

Pero eso no es todo, debido a que se pueden presentar unas consecuencias más graves como la posibilidad de tener accidentes laborales o de tránsito, y malas relaciones interpersonales (sentirse irritado) por el solo hecho de no dormir como debería.

“Otra opción con el concejal es que tenga una enfermedad que se llama hipersomnolencia diurna que se asocia con una enfermedad muy complicada, que no es muy frecuente pero que existe, llamada narcolepsia, en esta los pacientes experimentan una alteración enzimática que produce que falte unas sustancias (grelina y leptina) en el cuerpo que lo alerta a uno, entonces si el sujeto no la tiene tenderá a estar somnoliento”, dijo.

Más trastornos del sueño

Publicidad

De acuerdo con el experto, en la última década ha ido aumentando lo que se conoce como insomnio por desplazamiento de fase y que se presenta por lo general en los jóvenes que, por ejemplo, se trasnochan entretenidos con los dispositivos electrónicos (celular, computador, tableta) y aplazan cada vez más la hora de ir a dormir. Y ahí es cuando en la mañana se levantan y tienen sueño insuficiente, mala calidad o incapacidad para levantarse.