Los espacios donde más aumenta el contagio por covid-19 son aquellos que cumplen las 3 C: cerrados con poca ventilación, concurridos y con contacto estrecho entre personas. Lo explica Cristina Sierra, médica internista y docente de la Universidad CES.

Se cuentan los restaurantes, gimnasios, cafeterías, bares, hoteles y casas, menciona Ana Amaya, magíster en epidemiología, si no están bien ventilados. El riesgo de contagio aumenta porque en estos espacios sociales es común que las personas se reúnan con otros y se quiten el tapabocas para comer y hablar, y el virus queda en el aire si la circulación del aire no es buena.

¿Cómo se explica esto? En los sitios cerrados se acumulan aerosoles, “partículas muy pequeñas (menores a 5 micras) que en condiciones de buena ventilación se disipan rápidamente y no representan mayor problema, pero cuando la ventilación es inadecuada tienen un rol importante en la trasmisión de la infección porque se acumulan en el aire”, plantea Sierra.

Los aerosoles se expulsan todo el tiempo, solo basta con exhalar. Ese aire sale al ambiente y si alguien está contagiado, también las partículas del virus, y en un lugar cerrado como una habitación, el virus queda suspendido allí, explica Amaya. Por esto se debe ser siempre responsable portando el tapabocas de manera correcta y todo el tiempo (nada de tener la nariz afuera), no importa si hay gente o no.

Por ejemplo, para Maya, si en un local de comidas el mesero se quita el tapabocas y es asintomático, va a contaminar el aire. A él no le hará daño, pero a un cliente con un tapabocas de mala calidad o mal puesto, sí puede contagiarlo, y aunque se lo ponga inmediatamente cuando llega gente, ya el aire está contaminado.

Que esto no suceda requiere responsabilidad y compromiso de todos, de ahí la importancia de mantener los espacios cerrados con buena ventilación y, suena repetitivo, usar bien el tapabocas.

¿Y hay maneras para renovar el aire si el lugar es cerrado? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la ventilación consiste en introducir intencionalmente aire limpio en un espacio, al tiempo que se elimina el aire viciado. El objetivo es mantener la calidad del aire”.