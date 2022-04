“Una de las cosas que nos decía Mike al comienzo de todo este proceso es que le decían que no existe, que iba a la EPS o al médico y decía que era una persona trans o no binaria y le contestaban que eso no podía ser”, cuenta Diez.

Con la decisión de reconocerle el componente T en el documento, el abogado dice que de alguna manera es un reconocimiento a esas experiencias desde lo público.