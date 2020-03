¿Cómo se defiende mi cuerpo del coronavirus?

Si la vida no volviese a ser la de antes, si usted debiera guardarse más tiempo del que quisiera, más le vale abastecerse, pero no de enlatados. Mejor, de ideas para llenarse de salud. No serán los productos mágicos los que le ayudarán en el aislamiento preventivo total por la pandemia que vive el mundo debido al Sars-CoV-2. Serán las medidas que tome mientras se confina.

Lo único que ha mostrado disminuir el contagio de esta enfermedad es que se dispersa con agilidad es el distanciamiento humano y las medidas de autocuidado como el lavado correcto de manos. Esto, debido a que el virus se esparce rápidamente y su letalidad puede variar dependiendo de las condiciones de la región.

Los coronavirus son una familia de virus que causan un cuarto de los resfriados comunes. Por lo general, podría decirse que son inofensivos, pero este es particularmente peligroso por ser nuevo. El sistema inmune, encargado de defender el cuerpo frente a las amenazas, nunca había estado expuesto a su presencia. Sí a otros.

La cantidad de sustancias con las que el humano se pone en contacto cotidianamente puede ser del orden de millones, cuenta Luis Fernando García, médico inmunólogo, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y precursor de la SIU, el centro con más investigadores con doctorado por metro cuadrado del país.

El sistema de defensa humano se caracteriza por tener una parte innata, heredada de los padres y que se expresa en todos los tejidos del cuerpo. Es la primera línea de defensa y responde de forma inmediata ante la presencia de cualquier invasor. La otra parte es la adaptativa, que se centra en los linfocitos y es más específica aunque demorada. Esta última tiene memoria, confiere inmunidad a largo plazo y aprende a reconocer a los antígenos (cualquier molécula o fragmento molecular que suele ser ajena o tóxica para el organismo, como los del mundo microbiano y el mundo exterior).

La filigrana de esta orquesta está equipada con muchas más posibilidades de defensa que la cantidad de extraños y toxinas del ambiente. Si el ser humano se expone a una cantidad de antígenos equivalente a un 10 seguido de 7 ceros, su sistema de defensa tiene un 10 seguido de 42 ceros de posibilidades de detectarlos y defenderse de estos. Frente a lo propio desarrolla tolerancia y frente a lo no propio desarrolla respuesta inmune.

“Efectivamente, la respuesta inmune es redundante y eso asegura que podamos responder eficientemente, aún a antígenos no esperados, como nuevos microorganismos. En el caso del virus que produce la enfermedad covid-19, el cuerpo humano no lo conocía y, sin embargo, está aprendiendo a reconocerlo. En la gran mayoría ha sido capaz de controlarlo y restaurar la salud”, asegura García.

Aunque la evidencia científica alrededor del covid-19 crece, aún muchos estudios no son contundentes. Sin embargo, los casos comienzan a evidenciar más datos sobre la interacción entre el virus y el humano. Investigadores de Australia han trazado un mapa de las respuestas inmunológicas de uno de los primeros pacientes con el nuevo coronavirus de ese país, mostrando la capacidad del cuerpo para combatir el virus y recuperarse de la infección.

Los investigadores del Instituto Peter Doherty para la Infección y la Inmunidad (Instituto Doherty), una empresa conjunta entre la Universidad de Melbourne y el Hospital Real de Melbourne, analizaron muestras de sangre en cuatro puntos temporales diferentes en una mujer de 40 años, por lo demás sana, que se presentó con covid-19 y tenía síntomas de leves a moderados que requerían admisión en el hospital.

Publicado el pasado jueves 19 de marzo en Nature Medicine, es un informe detallado de cómo el sistema inmunológico del paciente respondió al virus. Registraron una respuesta inmune robusta a través de diferentes tipos de células asociadas a la recuperación clínica, similar a lo que pasa con la influenza. Uno de los autores del artículo, el investigador Oanh Nguyen, dijo al portal especializado Science Daily que era la primera vez que se informaba de una amplia respuesta inmunológica a la covid-19.