La noticia causó alegría en la ciudad. Vía Provenza fue seleccionada por la empresa Time Out —que busca que la gente explore lo mejor de cada ciudad— en el listado Las 33 calles más “cool” del mundo.

Luis Fernando Echandía Uribe, gestor y socio del grupo Sinmente CO que tiene varios sitios en Provenza como Burdo, consideró que estar en este listado es una gran responsabilidad, “hemos sido comprometidos con el tema de la seguridad, el cuidado, de que cada que hacemos un negocio lo hacemos con mucho diseño, tratamos de cuidar mucho la clientela, que no se nos convierta en una zona compleja, porque con lo que ha pasado en el Parque Lleras con la prostitución, la drogadicción y muchos otros males, tememos que eso termine subiendo a Provenza”.

Añade Echandía que el sector será la primera ARE de El Poblado (Área de Reactivación Económica) y eso implica que deben hacer un ejercicio más juicioso, “es embellecer más Provenza a través de los elementos que nos da convertirnos en un ARE, podemos hacer eventos que el dinero que se recoja se reinvierta en la zona, en cuidarla. Hemos pensado invitar artistas que tengan obras y se puedan exhibir para los visitantes y los locales. Es una forma de mostrarle al mundo lo bueno y bonito que tenemos”.

¿Es caro Provenza?

Por dar algunos ejemplos, hay entradas en el restaurante El Botánico como Hummus de $20.900 hasta Pulpo brasas a $69.900. En el restaurante Oci hay platos fuertes de $45.000 a $124.000 (precios que se detallan en el menú de sus respectivas páginas web). Desde la corporación tienen claro que hay de todo, “y sí, en Provenza los precios son altos, porque nosotros pagamos por un espacio público alto, arriendos muy altos y todo ha subido muchísimo”, explican que hay sitios en los que la cerveza vale $6.000 y otros a $10.000, “evitamos ese 2x1 que ha hecho mucho daño y no quiere decir que una persona que no tenga poder adquisitivo no pueda ir al sector, sería ser muy clasista, pero desde el punto de vista del comerciante, de todo lo que tiene que pagar, los precios son normales”, aseguró Cobollo.

Echandía aclaró que todo depende del tipo de negocio, “yo tengo una taqueria que se llama Criminal con tacos desde 4.500 pesos, no es todo costoso, hay otros negocios con entradas para compartir a 19.000, almuerzos desde $23.000 en adelante”.

Detalla que los alquileres en la zona no son baratos, “hay algunos que son de $25.000.000 mensuales y ameritan negocios que estén a ese nivel”, también asegura que trabajan constantemente en la calidad de los productos, “y son sitios en los que encuentras de 25 a 30 trabajadores, la generación de empleo es fuerte”.

La página web que realizó el listado describió a Provenza como una vía “bordeada por el frondoso follaje típico de Medellín y está a un paso del bullicioso Parque Poblado y del Parque Lleras, y es lo suficientemente animada como para pasar del día a la noche”.

Le puede interesar: El montañerito paisa, el pájaro antioqueño, podría desaparecer

Para que lograra esta posición se destacan sus restaurantes, cafés y bares como protagonistas, “y todos ellos muestran el espíritu amistoso, enérgico y emprendedor de la ciudad. El reguetón o la música electrónica a menudo llegan a la calle, junto con estallidos de risa, conversaciones animadas y el sonido de los brindis”.

Para Time Out la diversión está garantizada. Destacaron el 23Hotel Boutique Medellin, las cervezas artesanales, los jugos de frutas tropicales y los vinos de lugares como Sombombi Bistró. En cuanto a comidas especificaron lugares como Vatos Loves Tacos.