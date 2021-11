Para muchos es peor la cura que la enfermedad, sin embargo, para Luis Guillermo Duque Ramírez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y experto en medicinas alternativas, “el cáncer es una situación de vida o muerte y entre no tratarse y tratarse con quimioterapia o radioterapia, las oportunidades son mayores cuando se recibe el tratamiento”, y añade que muchos pacientes esperan remplazarlas por acupuntura u homeopatía para no someterse a esos procedimientos, pero “las medicinas alternativas o complementarias no son el remplazo de estos tratamientos, sino técnicas que han demostrado ser efectivas para mejorar la tolerancia frente a ellos y para potenciar el sistema inmunológico de forma que el organismo se defienda mejor de la agresión de ese cáncer”. Pero, ¿qué son y cuáles los efectos de una y de otra?