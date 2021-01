Cuide su salud con un buen chequeo médico

D

Derechos sexuales y reproductivos: son derechos humanos y su finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Según detalla Profamilia son: Derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera; derecho a decidir si tener o no tener relaciones sexuales, derecho a expresar y ser respetado por la orientación sexual y/o identidad de género; derecho a que se respete la intimidad sexual y confidencialidad; derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y deseos; derecho a decidir si se quiere o no tener hijos, así como el número y el espacio que transcurre entre cada uno; derecho a decidir si conformar o no una familia y el tipo de familia que se desea; derecho a obtener información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud sexual y reproductiva; derecho a acceder a servicios de salud sexual y salud reproductiva que se adapten a las necesidades; derecho a recibir apoyo y que se realicen ajustes para poder tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y reproducción.

Derechos de las mujeres: Según Amnistía Internacional las mujeres tienen derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o ex parejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones. Tienen derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello. Y aunque el 10 de diciembre de 1948 las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión desde entonces se han puesto en marcha numerosos mecanismos y leyes, a nivel internacional, regional y nacional, para asegurar que dichos derechos y libertades lleguen de manera efectiva a esa mitad de la población, las mujeres como en 1979 cuando se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento clave de Naciones Unidas en la protección de los derechos de las mujeres o en Europa, en 2011 se aprobó el Convenio de Estambul, con el objetivo de abordar todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Desarrollo con enfoque de género: según la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en su glosario de género y salud este concepto se refiere a la construcción de relaciones de equidad y solidaridad entre géneros como condición para la realización personal y el desarrollo integral. Parte de la idea central de que mujeres y hombres son actores del desarrollo, por lo que ambos deben tener acceso a los recursos, los beneficios que genere y sobre todo el acceso compartido a las decisiones. Sin embargo, es importante recordar que las personas tienen necesidades y expectativas diferentes que el desarrollo debe proveerles, por lo tanto las políticas de desarrollo que se impulsen tienen que responder además a esas necesidades específicas del género, y en esa medida diseñar las estrategias adecuadas para asegurarles las oportunidades de acceso a los recursos y beneficios de los géneros.

El fundamento de este concepto propone que para que haya desarrollo con enfoque de género, se debe trabajar en la sustentación de la equidad como principio generador de oportunidades para mujeres y hombres.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o más conocida como FAO, establece que se refiere a que los planificadores y formuladores de política deberán tener en cuenta los principales aspectos relativos a las funciones asignadas socialmente a mujeres y a hombres y a sus distintas necesidades específicas. En efecto, si se desea alcanzar el desarrollo sostenible, las políticas de desarrollo deberán tener presente las disparidades existentes entre hombres y mujeres en el campo del trabajo, la pobreza, la vida familiar, la salud, la educación, el medio ambiente, la vida pública y las instancias de decisión.

Desigualdad de género: es un fenómeno social que supone la aparición de una discriminación entre personas como consecuencia de su género. Según el Índice de Desigualdad de Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo las desventajas que experimentan las niñas y las mujeres son una causa importante de desigualdad. “Con demasiada frecuencia, sufren discriminación en la salud, la educación, la representación política y el mercado de trabajo, entre otros ámbitos, lo que tiene repercusiones negativas para el desarrollo de sus capacidades y su libertad de elección”, se lee.

El Índice de Desigualdad de Género es un indicador que mide las desigualdades en tres aspectos importantes del desarrollo humano: 1) la salud reproductiva, que se mide por la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad entre las adolescentes; 2) el empoderamiento, que se mide por la proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y la proporción de mujeres y hombres adultos de 25 años o más que han cursado como mínimo la enseñanza secundaria; 3) la situación económica, expresada como la participación en el mercado laboral y medida según la tasa de participación en la fuerza de trabajo de mujeres y hombres de 15 años o más.

Mide el costo que supone la desigualdad de género para el desarrollo humano; así pues, cuanto más alto sea el valor del Índice de Desigualdad de Género, más disparidades habrá entre hombres y mujeres y también más pérdidas en desarrollo humano. Latinoamérica y el Caribe marcaron un puntaje de 0.383 en el índice de 2019 versus el 0.531 del Mundo árabe, Asia Oriental y el Pacífico marcan 0,310; Europa y Asia Central tienen 0,276 y Asia meridional tiene 0,510.

Discriminación positiva: es el establecimiento de normas que buscan, intencionadamente, favorecer a un determinado sector de la población que hasta el momento se consideraba minoritario, realizando una acción afirmativa de derechos de las minorías, según el Diccionario Electoral, Tomo I, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH. Esta legislación de protección es un mecanismo que intenta revertir una discriminación existente en algún lugar o país, imponiendo limitaciones y reservando espacios de acción para personas o sectores que se han mantenido hasta entonces excluidos.

Para hacer viable la discriminación positiva, ésta se materializa creando una representación especial o en arreglos “consociacionales” que reservan un número de bancas o escaños a un sector de la sociedad.

Un ejemplo en América Latina de este método de corrección electoral es Colombia, donde la Constitución de 1991 creó circunscripciones especiales para la minoría indígena y para las llamadas negritudes. En el caso de los indígenas pueden postularse en las elecciones quienes hayan tenido algún tipo de autoridad tradicional-tribal. Para cada grupo se previó dos escaños en el parlamento, y después se ha ampliado a tres para los indígenas. Otras formas de implantar la discriminación positiva lo constituyen la aplicación de normas legales, una política pública, una decisión judicial o un lineamiento oficial vía decreto, que busque la igualdad de oportunidades ya sea para las mujeres, los pueblos indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, niños “de” y “en” la calle u otros grupos discriminados socialmente. Por eso, la acción afirmativa responde a una necesidad concreta, en determinado tiempo y lugar que es moralmente obligatoria y a la vez legal, y sirve como mecanismo para neutralizar los desequilibrios derivados del género, la etnia o las exclusiones socioeconómicas, entre otras causas de discriminación.”

Diversidad sexual: según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la diversidad sexual y de género son conceptos que se utilizan para identificar todas las manifestaciones de la sexualidad humana y su identidad de género, incluyendo las no heterosexuales, que comúnmente se denominan LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas, intersexuales y queer). Para Profamilia hablar de esta diversidad exige entender la diferencia entre los elementos que la componen: sexo biológico, características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores. Género: construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y comportamientos. Y la identidad de género o identidad sexual: es la percepción y manifestación personal del propio género. Es decir, cómo se identifica alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo masculino y femenino, no existe una norma absoluta que lo defina.

Dominación de género: según el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, es la capacidad de controlar y decidir sobre la vida del otro género. Se conoce como una estructura que eterniza las relaciones asimétricas entre los géneros, de la cual son partícipes tanto los hombres como las mujeres. Agregan que “en un sistema de género, donde el dominio es patriarcal, se establecen relaciones no equitativas entre hombres y mujeres. Además, se asegura el monopolio de poderes de dominio al género masculino y a los hombres, mientras el género femenino y las mujeres, quedan sujetas al dominio masculino. Por eso los hombres suelen normar a las mujeres, dirigirlas y controlarlas, casi de manera incuestionable”.

El sociólogo francés Pierre Félix Bourdieu asegura en su libro “Dominación masculina” (2000) que la diferencia biológica entre los sexos, especialmente la distinción anatómica de los órganos sexuales, aparece como la justificación natural de la diferencia socialmente establecida entre los sexos y de la relación arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres, que se inscribe de esta manera tanto en aspectos objetivos como subjetivos. Agrega que es a partir de la violencia simbólica que se estructuran las relaciones desiguales entre los géneros: un conjunto de hábitos, percepciones y esquemas de relación que producen y reproducen las asimetrías en las relaciones entre hombres y mujeres. Se trata por tanto de una estructura de relaciones de dominación en la que están atrapados por las concepciones del dominador no sólo los subordinados, sino también los mismos dominadores. La dominación masculina se perpetúa así en todas las relaciones e instituciones sociales, puesto que es producto de una violencia simbólica invisible para sus propias víctimas. Las relaciones de dominación no se sustentan en decisiones conscientes, sino que están ocultas tanto para los dominantes como para dominados, y se expresan en percepciones y hábitos duraderos y espontáneos. Los dominados contribuyen, sin saberlo, a su propia dominación al aceptar las concepciones sobre los límites entre categorías sociales.