En el post, que ya acumula más de 29.000 me gusta, Siachoque expresa: “Sueña grande... los sueños se cumplen! Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho”.

La actriz ya había sorprendido a sus seguidores en octubre de 2019 con la noticia de que había comenzado a estudiar en la Universidad de Miami, en la carrera de Estudios Internacionales. “ Sí, señores, ahora soy una estudiante [...]. Siempre es un buen momento para hacerlo. Nunca es tarde. Me ha tocado durísimo, estaba desacostumbrada y desactualizada, pero soy feliz”, señaló entonces en su cuenta de Instagram.

Frente a la noticia, las reacciones de sus seguidores y excompañeros de trabajo no se hicieron esperar. Entre los comentarios pueden verse personalidades como Carolina Cruz, Jennifer Arenas, Marcela Posada y el actor Juan Pablo Llano, quien escribió: “Cada día, aparte de quererte más, te admiro más”.

Entre los requisitos de ingreso se encuentra la realización del examen SAT (y obtener más de 1.500 puntos), haber terminado el bachillerato con una nota mínima de 4.0 y presentar algunas cartas de recomendación.

Añadido a esto es necesario contar con un buen poder adquisitivo o una beca, pues los cursos pueden llegar a tener un costo de hasta 10.500 dólares (o más), lo que equivale a aproximadamente 39 millones de pesos.

Publicidad

Hasta ahora no hay detalles del ingreso y la capacidad de la permanencia de la actriz en la universidad. Por lo pronto, desde su perfil sigue invitando a confiar. “No importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará!”.